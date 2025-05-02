Nike представил «грязные» кроссовки за 10 тысяч рублей

Компания Nike начала реализацию новой модели кроссовок — Air Force 1 «Dirty Triple White». Стоимость каждой «грязной» пары компания оценила в 130 долларов (около 10 тысяч рублей). Необычная продукция уже появилась на официальном сайте, однако к заказу будет доступна только после 7 мая.

Внешний вид кроссовок имитирует поношенную обувь: белый цвет сочетается с эффектом загрязнения, потёртостями и торчащими нитками. Язычок и отдельные элементы дизайна также имеют следы износа.