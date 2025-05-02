Nike представил «грязные» кроссовки за 10 тысяч рублей
Air Force 1 «Dirty Triple White». Обложка © nike.com
Компания Nike начала реализацию новой модели кроссовок — Air Force 1 «Dirty Triple White». Стоимость каждой «грязной» пары компания оценила в 130 долларов (около 10 тысяч рублей). Необычная продукция уже появилась на официальном сайте, однако к заказу будет доступна только после 7 мая.
Внешний вид кроссовок имитирует поношенную обувь: белый цвет сочетается с эффектом загрязнения, потёртостями и торчащими нитками. Язычок и отдельные элементы дизайна также имеют следы износа.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola зарегистрировала в России новый товарный знак Creations, под которым, вероятно, планирует выпускать газированные напитки с необычными вкусами. Напомним, что после ухода Coca-Cola с российского рынка её место заняли местные аналоги.