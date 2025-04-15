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Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 08:27

В России хотят продавать подозрительную «космическую» колу

Mash: Coca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку Creations

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / cfg1978

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / cfg1978

Coca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку — Creations. Как сообщает Mash, под этим брендом планируют продавать газировку с необычными вкусами. В списках предварительно значатся «Пиксельная» и «Космическая» кола, но что за вкусовые добавки войдут в такую версию напитка, предположить сложно.

Напомним, что после начала СВО компания Coca-Cola свернула своё производство в России и её место заняли местные бренды и «переименованные» версии привычных напитков. Производство и дистрибуция были переданы дочерней компании «Мултон», которая начала выпуск аналогов под новым брендом «Добрый Cola», а также «Добрый Orange» и «Добрый Lemon&Lime» — заменителей «Фанты» и «Спрайта». Вкус у них оказался максимально приближен к оригиналу, чтобы потребители не почувствовали резкой разницы. На прилавках остались узнаваемые бутылки, но с обновлённой этикеткой и логотипом.

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Ранее стало известно, что российские производители колы могут создать альянс, чтобы не пустить обратно ушедшие американские компании Coca-Cola и Pepsi. Отечественный бизнес готов сражаться с западными конкурентами быстротой поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейла.

Алексей Берковиц
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