В «Пятёрочке» и «Перекрёстке» послали Сoca-Cola важный сигнал на случай возвращения

Крупнейший российский ритейлер X5 открыт для обсуждения условий возвращения иностранных брендов, которые покинули рынок, если они решат вернуться в Россию. Однако это не гарантирует, что их товары займут места на полках, где уже успешно представлены отечественные производители. Об этом в интервью РБК рассказала президент компании Екатерина Лобачёва.

Она отметила, что российские потребители успешно адаптировались к новым условиям после ухода ряда международных брендов в результате специальной военной операции на Украине. На вопрос о возможности возвращения Coca-Cola и её потенциальном возвращении на полки вместо «Доброй Кола», Лобачёва подчеркнула, что задача торговых сетей не заключается в том, чтобы снова приучать покупателей к старым брендам. У X5 есть множество проектов с поставщиками, позволяющих избежать ситуации «пришёл-ушёл».

«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнёрство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери», — добавила президент компании.

X5 управляет такими сетями, как «Перекрёсток» и «Пятёрочка», дискаунтерами «Чижик» и другими активами.