Секретный напиток СССР: Что такое "Арго" и правда ли, что эта газировка могла конкурировать с Pepsi?

Некоторые вкусы нашего детства забыть невозможно, особенно если речь идёт о редких советских газировках. Вы, возможно, помните "Колокольчик" или "Тархун", но что насчёт газировки "Арго"? Слышали о такой? А есть люди, для которых она до сих пор остаётся любимой! Хотя о ней невозможно найти никаких данных. Давайте вместе окунёмся в мир забытых вкусов и откроем заново газированные тайны Советского Союза.

Вкусная география СССР — та самая газировка

Самая необычная советская газировка — что такое "Арго" и где она была. Фото © ТАСС / Антонов Алексей, Мамонтов Сергей

Каждая советская республика могла похвастаться своими уникальными напитками. В Грузии любили "Бахмаро", напоминавший по вкусу пепси, в Казахстане разливали и очень любили "Айгуль". Или, например, в Узбекистане предпочитали освежающий напиток "Гулдаста". Эти напитки не просто утоляли жажду, они были частью культурного наследия своих регионов. Об этих напитках есть хоть какая-то информация, фотографии, а этикетки сохранились у коллекционеров. Но есть и такие напитки, которые, кажется, канули в Лету безвозвратно.

Загадка советской "Арго"

Напитки из СССР: в поисках забытого вкуса "Арго". Фото сделано нейросетью © Dall-e

"Арго" — напиток с мистической аурой. Его коричневая этикетка с изображением античных героев и надписью, стилизованной под древнегреческие руины, по-прежнему живёт в памяти тех немногих, кто пробовал этот напиток. Сегодня о нём почти невозможно найти какую-либо информацию — и это придаёт "Арго" статус почти легендарного напитка.

Почему все любили "Арго" — газировку из СССР

Самая любимая и самая редкая советская газировка: тайна "Арго". Фото © ТАСС / Игорь Зотин