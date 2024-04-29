Секретный напиток СССР: Что такое "Арго" и правда ли, что эта газировка могла конкурировать с Pepsi?
Скорее всего, вы не слышали об этой газировке ничего. Либо, если вам повезло, до сих пор вспоминаете её, хоть и прошло уже несколько десятилетий. Загадочная газировка "Арго" покоряет российские соцсети и немногие знают, что она из СССР.
Некоторые вкусы нашего детства забыть невозможно, особенно если речь идёт о редких советских газировках. Вы, возможно, помните "Колокольчик" или "Тархун", но что насчёт газировки "Арго"? Слышали о такой? А есть люди, для которых она до сих пор остаётся любимой! Хотя о ней невозможно найти никаких данных. Давайте вместе окунёмся в мир забытых вкусов и откроем заново газированные тайны Советского Союза.
Вкусная география СССР — та самая газировка
Самая необычная советская газировка — что такое "Арго" и где она была. Фото © ТАСС / Антонов Алексей, Мамонтов Сергей
Каждая советская республика могла похвастаться своими уникальными напитками. В Грузии любили "Бахмаро", напоминавший по вкусу пепси, в Казахстане разливали и очень любили "Айгуль". Или, например, в Узбекистане предпочитали освежающий напиток "Гулдаста". Эти напитки не просто утоляли жажду, они были частью культурного наследия своих регионов. Об этих напитках есть хоть какая-то информация, фотографии, а этикетки сохранились у коллекционеров. Но есть и такие напитки, которые, кажется, канули в Лету безвозвратно.
Загадка советской "Арго"
Напитки из СССР: в поисках забытого вкуса "Арго". Фото сделано нейросетью © Dall-e
"Арго" — напиток с мистической аурой. Его коричневая этикетка с изображением античных героев и надписью, стилизованной под древнегреческие руины, по-прежнему живёт в памяти тех немногих, кто пробовал этот напиток. Сегодня о нём почти невозможно найти какую-либо информацию — и это придаёт "Арго" статус почти легендарного напитка.
Почему все любили "Арго" — газировку из СССР
Самая любимая и самая редкая советская газировка: тайна "Арго". Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Хотя большинство советских газированных напитков уже давно исчезли с прилавков, их вкус и память о них по-прежнему живут в сердцах и умах тех, кто рос в эпоху СССР. Газировка "Арго", как и многие другие уникальные напитки, остаётся свидетельством того времени, и пусть только в памяти. Если у вас есть информация о таких напитках или вы когда-то их пробовали, обязательно делитесь этими воспоминаниями в комментариях! Уверены, многим есть что рассказать.
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk