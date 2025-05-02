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2 мая, 04:21

Крымский мост вновь открыт для движения автотранспорта

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом информирует мониторинговый Telegram-канал, транслирующий оперативную обстановку на подходах к переправе.

О возобновлении движения сообщили в 06:40 по московскому времени. Информация о временной приостановке движения же была опубликована в 04:15 мск.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в ночь на 2 мая Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Отражать комбинированный удар пришлось силам ПВО во взаимодействии с Военно-морским флотом.

Антон Голыбин
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