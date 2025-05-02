Крымский мост вновь открыт для движения автотранспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом информирует мониторинговый Telegram-канал, транслирующий оперативную обстановку на подходах к переправе.

О возобновлении движения сообщили в 06:40 по московскому времени. Информация о временной приостановке движения же была опубликована в 04:15 мск.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств», — говорится в сообщении.