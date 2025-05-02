Женщина планировала теракт против силовиков в Дагестане, она задержана

В Дагестане пресечена попытка террористического акта, направленного против сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В Хасавюртовском районе была задержана гражданка России 1996 года рождения, поддерживающая запрещённую международную террористическую организацию. Она планировала подорвать самодельное взрывное устройство у здания правоохранительных органов в Хасавюрте.

По данным ФСБ, у женщины были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства. В её гаджетах обнаружена переписка в Telegram с боевиком террористической группировки, где обсуждались детали планируемого нападения, а также её клятва верности этой организации. В настоящее время решается вопрос о применении процессуальных мер.