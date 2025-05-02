День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 06:56

Женщина планировала теракт против силовиков в Дагестане, она задержана

Теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвратили в Дагестане

Женщина планировала теракт против силовиков в Дагестане, она задержана. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Женщина планировала теракт против силовиков в Дагестане, она задержана. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Дагестане пресечена попытка террористического акта, направленного против сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В Хасавюртовском районе была задержана гражданка России 1996 года рождения, поддерживающая запрещённую международную террористическую организацию. Она планировала подорвать самодельное взрывное устройство у здания правоохранительных органов в Хасавюрте.

По данным ФСБ, у женщины были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства. В её гаджетах обнаружена переписка в Telegram с боевиком террористической группировки, где обсуждались детали планируемого нападения, а также её клятва верности этой организации. В настоящее время решается вопрос о применении процессуальных мер.

В Подмосковье задержали мужчину, который готовил теракт против военного
В Подмосковье задержали мужчину, который готовил теракт против военного

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ФСБ пресекла попытку теракта, готовившегося против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ. Злоумышленниками оказались уроженцы Украины, которые подорвались на своей же бомбе.

Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar