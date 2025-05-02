День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 10:01

WBO отобрала чемпионский пояс у американца Фундоры, победившего Тима Цзю

Себастьян Фундора. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus

Себастьян Фундора. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus

Себастьян Фундора лишился титула чемпиона WBO в первом среднем весе. Президент WBO Густаво Оливьери объявил, что Чемпионский комитет организации принял решение освободить его от этого звания.

«Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула чемпиона WBO в первом среднем весе, решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

В марте 2024 года 27-летний Фундора стал чемпионом, победив Тима Цзю, сына знаменитого Кости Цзю, раздельным решением судей. Спустя год, в марте 2025 года, Фундора подтвердил свой титул, нокаутировав Кордейла Букера в четвёртом раунде.

Бой-реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля
Бой-реванш Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля

Ранее Life.ru писал, что сын Кости Цзю Тим, представляющий Австралию, одержал победу над американцем Джозефом Спенсером в Ньюкасле. Победа была зафиксирована в четвёртом раунде техническим нокаутом.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar