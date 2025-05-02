WBO отобрала чемпионский пояс у американца Фундоры, победившего Тима Цзю

Себастьян Фундора лишился титула чемпиона WBO в первом среднем весе. Президент WBO Густаво Оливьери объявил, что Чемпионский комитет организации принял решение освободить его от этого звания.

«Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула чемпиона WBO в первом среднем весе, решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

В марте 2024 года 27-летний Фундора стал чемпионом, победив Тима Цзю, сына знаменитого Кости Цзю, раздельным решением судей. Спустя год, в марте 2025 года, Фундора подтвердил свой титул, нокаутировав Кордейла Букера в четвёртом раунде.