WBO отобрала чемпионский пояс у американца Фундоры, победившего Тима Цзю
Себастьян Фундора. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus
Себастьян Фундора лишился титула чемпиона WBO в первом среднем весе. Президент WBO Густаво Оливьери объявил, что Чемпионский комитет организации принял решение освободить его от этого звания.
«Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула чемпиона WBO в первом среднем весе, решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.
В марте 2024 года 27-летний Фундора стал чемпионом, победив Тима Цзю, сына знаменитого Кости Цзю, раздельным решением судей. Спустя год, в марте 2025 года, Фундора подтвердил свой титул, нокаутировав Кордейла Букера в четвёртом раунде.
Ранее Life.ru писал, что сын Кости Цзю Тим, представляющий Австралию, одержал победу над американцем Джозефом Спенсером в Ньюкасле. Победа была зафиксирована в четвёртом раунде техническим нокаутом.