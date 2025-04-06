«Я вернулся»: Тим Цзю выиграл первый с 2023 года поединок, нокаутировав Спенсера
Боксёр Тим Цзю одержал победу в поединке над американцем Джозефом Спенсером
Тим Цзю. Обложка © ТАСС / EPA / DAVE HUNT
Боксёр из Австралии Тим Цзю одержал победу в бою против американца Джозефа Спенсера. Поединок состоялся в австралийском Ньюкасле.
Победа Цзю была определена в четвёртом раунде после технического нокаута. Это первый успешный бой австралийца с октября 2023 года. Ранее он проиграл в поединках против Себастьяна Фундоре из США и Бахрама Муртазалиева из России.
«Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий раз подряд. Я доказал, что, даже если ты упал и тебя втоптали в грязь, все равно можно вернуться победителем. Я доказал всем, что вернулся», — прокомментировал Цзю после боя.
Тим Цзю носил титул чемпиона мира в среднем весе (до 69,9 кг), а также чемпиона Австралии по версии IBF Australasian (2019—2024 года). Однако в марте прошлого года Цзю проиграл американскому боксёру Себастьяну Фундоре. Из-за этого Цзю утратил титул чемпиона мира. В октябре он потерпел поражение техническим нокаутом от действующего чемпиона IBF, россиянина Бахрама Муртазалиева. Полное имя боксёра — Тимофей Константинович Цзю.