«Я вернулся»: Тим Цзю выиграл первый с 2023 года поединок, нокаутировав Спенсера

Боксёр из Австралии Тим Цзю одержал победу в бою против американца Джозефа Спенсера. Поединок состоялся в австралийском Ньюкасле.

Победа Цзю была определена в четвёртом раунде после технического нокаута. Это первый успешный бой австралийца с октября 2023 года. Ранее он проиграл в поединках против Себастьяна Фундоре из США и Бахрама Муртазалиева из России.

«Чувствовалось напряжение, ведь я не мог проиграть третий раз подряд. Я доказал, что, даже если ты упал и тебя втоптали в грязь, все равно можно вернуться победителем. Я доказал всем, что вернулся», — прокомментировал Цзю после боя.