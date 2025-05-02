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2 мая, 10:54

«Недостойный и позорный»: Украинский посол в Вене раскритиковал концерт ко Дню Победы

Посол Химинец назвал концерт «Песнь Победы» в Вене военной пропагандой

Вена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pani Garmyder

Вена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pani Garmyder

Украинский посол в Австрии Василий Химинец заявил, что концерт «Песнь Победы» в Вене, посвящённый победе СССР над нацизмом и прошедший у монумента воина-освободителя, является военной пропагандой и противоречит принципам демократии. Об этом он написал в своём посте в соцсети X.

«Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой», — написал дипломат.

Также Химинец счёл концерт «недостойным и позорным». Он подчеркнул, что такое мероприятие ослабляет «демократию и международное право».

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Ранее специальный представитель МИД РФ заявил об усилении угрозы новых провокаций со стороны Украины. Он связывает это с диалогом между Россией и Соединёнными Штатами, подчеркивая, что Киев, по его словам, имеет тенденцию устраивать подобные инциденты на собственной территории.

Ольга Сливченко
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