«Недостойный и позорный»: Украинский посол в Вене раскритиковал концерт ко Дню Победы

Украинский посол в Австрии Василий Химинец заявил, что концерт «Песнь Победы» в Вене, посвящённый победе СССР над нацизмом и прошедший у монумента воина-освободителя, является военной пропагандой и противоречит принципам демократии. Об этом он написал в своём посте в соцсети X.

«Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой», — написал дипломат.

Также Химинец счёл концерт «недостойным и позорным». Он подчеркнул, что такое мероприятие ослабляет «демократию и международное право».