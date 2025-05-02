«Граждане будут выигрывать суды»: Эксперт разнесла план по выявлению неработающих россиян
Эксперт Храпылина: Граждан не смогут обязать отчитываться о трудоустройстве
Счастливая женщина после увольнения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС и директор НОЦ социального развития Любовь Храпылина прокомментировала в эфире радио «Комсомольская правда» сообщение о подготовке плана по выявлению трудоспособных неработающих россиян. Она отметила, что свободно избранная занятость подразумевает, что рабочая сила принадлежит самому человеку, и применить к этой категории административные подходы невозможно без существенных изменений в законодательстве.
По мнению Храпыллиной, вместо административных мер государству следует оказывать поддержку и предоставлять разъяснения гражданам относительно различных форм занятости, включая самозанятость. Она подчеркнула, что не все случаи связаны с официальными трудовыми договорами, поскольку существуют иные жизненные обстоятельства, когда человек не может работать или выбирает не быть официально зарегистрированным. Отмечалось, что попытка обязать всех объяснять причины своей незанятости приведёт лишь к судебным спорам, которые граждане будут выигрывать.
Храпылина также обратила внимание на вопрос теневого и «серого» трудоустройства, выразив мнение, что их контроль должен осуществляться соответствующими структурами для защиты интересов работников. Она добавила, что невозможно проконтролировать все неформальные трудовые отношения, а считать любые подобные связи незанятостью неправильно.
Напомним, в России разрабатывают новый трёхлетний комплекс мер по борьбе с неофициальной занятостью. План предусматривает 18 шагов на федеральном и региональном уровнях, нацеленных на сокращение масштаба неформального рынка труда. К основным задачам относятся систематизация сведений о трудоспособных гражданах, не имеющих официальной работы, расширение полномочий местных властей по выявлению незаконных трудовых отношений, а также принятие мер против подмены трудовых договоров гражданско-правовыми соглашениями.