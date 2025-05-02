Жуткая находка в Ленобласти: Обнаружено массовое захоронение женщин, убитых нацистами во время ВОВ

В Тосненском районе Ленинградской области поисковые отряды «Иван Сусанин» и «Ягуар» обнаружили массовое захоронение. В ходе раскопок были найдены останки пациенток-инвалидов дома для душевнобольных, ставших жертвами нацистов, сообщает «Mash на Мойке» со ссылкой на поисковые отряды.

Раскопки в Ленинградской области. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

В конце 1941 года нацистские войска оккупировали Макарьевскую пустынь, ранее использовавшуюся как женский монастырь. В своих документах они называли пациенток этого учреждения «опасными» и «недостойными жизни». В январе 1942 года карательный отряд, состоявший из финских и эстонских солдат, конфисковал у больных все запасы продовольствия и лекарств.

В течение двух недель от голода погибли 52 человека. В начале февраля оставшиеся в живых 248 женщин были зверски убиты: их вывезли в поле и расстреляли, а тела захоронили на месте. К этому чудовищному преступлению причастен Герман Хубиг, командир айнзацгруппы, который после войны скрывался под вымышленным именем. Несмотря на расследование, начатое в 1960-х, он так и не понёс наказания.