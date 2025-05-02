«Есть открытые списки»: Адвокат рассказала, как вычислить злостного алиментщика

В России появится открытый чёрный список должников по алиментам, который будет вести и обновлять Федеральная служба судебных приставов. Как пояснила доктор юридических наук, заслуженный адвокат Людмила Айвар, уже сейчас можно найти информацию о наличии задолженностей у человека в доступных источниках.

«Я не вижу никакой перспективы того, что чёрный список, который будет публиковаться в открытых источниках, повлияет на собираемость алиментов. < > У нас и сейчас есть открытые списки. Если зайти на сайт Федеральной службы исполнения судебных решений и вбить фамилию должника, то мы всегда найдём, кто сколько должен и по какому исполнительному листу», — объяснила Айвар в беседе с радио Sputnik.

Адвокат считает, что будущим супругам пригодится ознакомиться с подобным перечнем. По мнению Айвар, такой список может послужить своеобразным ориентиром для мужчин и женщин: если потенциальный партнёр в прошлом уклонялся от выплаты алиментов, имел статус банкрота или был должником по исполнительным производствам, стоит более тщательно оценить возможные риски и последствия отношений с ним.