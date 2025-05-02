В Забайкалье нашли виновника пожара, уничтожившего 100 га леса

В Забайкальском крае установили мужчину, который виновен в пожаре леса площадью 100 га. Предположительно, он поджёг сухую траву, потерял контроль над огнём и скрылся с места. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет или штраф размером до 3 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлен мужчина, виновный в пожаре в Забайкальском крае. Видео © Telegram/ Ирина Волк

«По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджёг сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнём, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии. Ущерб от действий злоумышленника оценён на сумму 152 тысячи рублей», — указала Волк.