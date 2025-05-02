+1 фобия в копилку: В Нижнем Новгороде таракан залез в ухо спящей женщине

В Нижнем Новгороде в ухо спящей женщине залез таракан. Насекомое пришлось извлекать микрохирургическими щипцами.

Таракан. Фото © Telegram / Бокал прессека

«Насекомое удалено микрохирургическими ушными щипцами, извлечение прошло без осложнений», — передаёт телеграм-канал «Бокал прессека» слова заведующего ЛОР-отделением Городской больницы № 35 Григория Белозёрова.

Женщину посреди ночи разбудила мучительная боль. Однако только к утру она решилась поехать в больницу, где сообщила о странных ощущениях в левом ухе: шевелении и шуме. Причиной оказался таракан, которого врачи аккуратно извлекли микрохирургическими щипцами.

Медики подчеркнули, что извлечение таких насекомых — задача не из лёгких, поскольку те не умеют ползать назад и очень хрупкие.