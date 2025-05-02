+1 фобия в копилку: В Нижнем Новгороде таракан залез в ухо спящей женщине
В Нижнем Новгороде таракан залез в ухо спящей женщине
Спящая женщина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasonych
В Нижнем Новгороде в ухо спящей женщине залез таракан. Насекомое пришлось извлекать микрохирургическими щипцами.
Таракан. Фото © Telegram / Бокал прессека
«Насекомое удалено микрохирургическими ушными щипцами, извлечение прошло без осложнений», — передаёт телеграм-канал «Бокал прессека» слова заведующего ЛОР-отделением Городской больницы № 35 Григория Белозёрова.
Женщину посреди ночи разбудила мучительная боль. Однако только к утру она решилась поехать в больницу, где сообщила о странных ощущениях в левом ухе: шевелении и шуме. Причиной оказался таракан, которого врачи аккуратно извлекли микрохирургическими щипцами.
Медики подчеркнули, что извлечение таких насекомых — задача не из лёгких, поскольку те не умеют ползать назад и очень хрупкие.
А ранее Life.ru рассказал, в какие части тела особенно «любят» впиваться энцефалитные клещи. Как оказалось, заразные насекомые чаще впиваются в местах изгиба — под коленями, подмышками и других местах.