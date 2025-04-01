Британец лёг спать, проигнорировав обычный симптом, и умер через три часа
Mirror: 40-летний житель Британии пошёл спать с болью в ухе и умер через 3 часа
Житель Британии умер от редкой формы менингита. Мужчина лёг спать с болью в ухе и скончался через три часа, пишет Mirror.
40-летний Пита Хайнс, отец троих детей, посчитал, что простудился, поэтому не уделил должного внимания симптому. Тем временем в его организме стремительно развивалась бактериальная инфекция (менингококковый менингит). Эту болезнь вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Она поражает оболочки головного и спинного мозга. Зачастую заболевание осложняется сепсисом.
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