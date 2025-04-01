Британец лёг спать, проигнорировав обычный симптом, и умер через три часа

Житель Британии умер от редкой формы менингита. Мужчина лёг спать с болью в ухе и скончался через три часа, пишет Mirror.

40-летний Пита Хайнс, отец троих детей, посчитал, что простудился, поэтому не уделил должного внимания симптому. Тем временем в его организме стремительно развивалась бактериальная инфекция (менингококковый менингит). Эту болезнь вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Она поражает оболочки головного и спинного мозга. Зачастую заболевание осложняется сепсисом.

Супруга мужчины после его смерти впала в глубокую депрессию и даже не могла встать с кровати. Родные и друзья помогли пережить ей утрату, сейчас она сама помогает другим пережить горечь потери.