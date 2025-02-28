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28 февраля, 09:09

Ещё вчера был на физкультуре: Менингит за сутки убил школьника из Новосибирской области

Третьеклассник из Новосибирской области умер из-за менингита

В рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области третьеклассник умер от менингита. Заболевание развивалось очень стремительно, из-за чего врачи не успели спасти жизнь школьника. Об инциденте сообщили в группе ВКонтакте «Кольцово Live».

«Инфекция развилась очень стремительно: ещё вчера мальчик был в школе, ходил на физкультуру. А через сутки случилась беда», — сказано в посте.

Родители, сотрудники школы, в которой учился мальчик, и сами школьники не ожидали случившегося, поэтому пребывают в шоке. Близкие умершего третьеклассника, который учился в школе с углублённым изучением английского, и представители учебного заведения отказались комментировать ситуацию.

На данный момент известно, что в школе предпринимают все меры для защиты детей. Врачи обследуют всех, кто контактировал с мальчиком в последнее время, так как менингит может передаваться воздушно-капельным путём.

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Это не первый случай, когда менингит забирает жизнь пациентов. Ранее сообщалось, что 19-летняя участница «Ты супер!» умерла после нескольких месяцев комы. Причиной трагической смерти певицы Ширин Абдуллаевой из Узбекистана стал менингит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beenicebeelove

Ольга Сливченко
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