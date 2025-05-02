Погода в Москве и Подмосковье продолжает огорчать: Ночью ожидаются заморозки

В ночь на 3 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится до минус 5 градусов. Также заморозки ожидаются ещё в нескольких регионах России. Днём столбик термометра поднимется до 12-14 градусов тепла, будет облачно с прояснениями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки в ночь на субботу будут в Тверской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях до -3 градусов, в Ярославской до -5, в Костромской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской до -2 градусов. В Ивановской до -4», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».