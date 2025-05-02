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2 мая, 14:47

Погода в Москве и Подмосковье продолжает огорчать: Ночью ожидаются заморозки

Синоптик Вильфанд: Температура воздуха ночью в Подмосковье опустится до -5℃

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на 3 мая температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится до минус 5 градусов. Также заморозки ожидаются ещё в нескольких регионах России. Днём столбик термометра поднимется до 12-14 градусов тепла, будет облачно с прояснениями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки в ночь на субботу будут в Тверской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях до -3 градусов, в Ярославской до -5, в Костромской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской до -2 градусов. В Ивановской до -4», цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Погода на майских праздниках в этом году оставляет желать лучшего. Вчера, 1 мая, в Москве оказался побит многолетний рекорд по количеству осадков — он держался с 1909 года. Лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм осадков.

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Полина Никифорова
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