Российский рынок БПЛА привлекает всё больше инвесторов
Минпромторг: Интерес инвесторов к беспилотникам стремительно растёт в России
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Российский рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привлекает всё больше инвесторов. Об этом сообщил ТАСС глава управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алексей Сердюк.
«Компании, которые раньше работали в других отраслях, видят, как дроны могут помочь их бизнесу, и активно вкладывают деньги в эту сферу», — поделился он.
Сердюк подчеркнул растущую роль БПЛА в российской экономике. По его мнению, дроны находят всё более широкое применение в различных отраслях, включая сельское хозяйство, мониторинг территорий и логистику, способствуя оптимизации и ускорению рабочих процессов. Он также отметил значительные инвестиции в эту сферу, приведя в пример компанию, вложившую 20 миллиардов рублей в разработку новых моделей беспилотников.
Ранее сообщалось, что страны Северной Европы сталкиваются с заметным отставанием от РФ в области развития беспилотных технологий, особенно в условиях Арктики. На Западе отметили, что за последние десять лет российская сторона значительно укрепила свои позиции в этом секторе.