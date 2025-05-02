Российский рынок БПЛА привлекает всё больше инвесторов

Российский рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привлекает всё больше инвесторов. Об этом сообщил ТАСС глава управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алексей Сердюк.



«Компании, которые раньше работали в других отраслях, видят, как дроны могут помочь их бизнесу, и активно вкладывают деньги в эту сферу», — поделился он.

Сердюк подчеркнул растущую роль БПЛА в российской экономике. По его мнению, дроны находят всё более широкое применение в различных отраслях, включая сельское хозяйство, мониторинг территорий и логистику, способствуя оптимизации и ускорению рабочих процессов. Он также отметил значительные инвестиции в эту сферу, приведя в пример компанию, вложившую 20 миллиардов рублей в разработку новых моделей беспилотников.