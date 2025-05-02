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Регион
2 мая, 18:26

Второе за сутки сильное землетрясение произошло на юге Чили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

В Чили зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 6,4. По данным национального сейсмологического центра, толчки ощущались также в южных районах Аргентины.

Землетрясение произошло в 20:59 по московскому времени. Эпицентр находился в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс на глубине 20 километров.

В том же регионе ранее сегодня произошло землетрясение силой 7,5 баллов. После этого была объявлена, а затем отменена угроза цунами для некоторых территорий.

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Наталья Демьянова
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