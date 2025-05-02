Второе за сутки сильное землетрясение произошло на юге Чили

В Чили зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение магнитудой 6,4. По данным национального сейсмологического центра, толчки ощущались также в южных районах Аргентины.

Землетрясение произошло в 20:59 по московскому времени. Эпицентр находился в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс на глубине 20 километров.