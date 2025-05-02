Мэнни Пакьяо возобновит боксёрскую карьеру и поборется за пояс в 46 лет

Один из самых титулованных бойцов в истории бокса Мэнни Пакьяо возобновит карьеру и проведёт новый поединок летом 2025 года. О предстоящем событии сообщил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, чьи слова процитировал обозреватель Джед Гудман.

По словам Сулеймана, оппонентом легенды спорта станет обладатель чемпионского титула WBC в полусреднем весе Марио Барриос. Именно с американцем 46-летний филиппинец сразится в июле за возможность вновь примерить чемпионский пояс.

«Пакьяо хочет завершить карьеру чемпионом WBC, поэтому он будет биться за титул», — добавил президент промоушена.