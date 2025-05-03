SANA: Один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ЦАХАЛ по Сирии
Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen
В результате удара израильских ВВС по городу Хараста, расположенному на окраине Дамаска, погиб как минимум один мирный житель, сообщило сирийское агентство SANA. Кроме того, в центральной провинции Хама четыре человека получили ранения из-за атак авиации ЦАХАЛ.
По информации телеканалов Al Hadath и Al Jazeera, ударам подверглись артиллерийский полк и дивизион противовоздушной обороны САР. Ливанский телеканал Al Manar охарактеризовал эти авиарейды как самые масштабные в истории Сирии.
Ранее Life.ru сообщал, что американские дипломаты провели встречу с представителями Сирии. Она состоялась в Нью-Йорке 29 апреля.