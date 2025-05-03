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2 мая, 23:26

SANA: Один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ЦАХАЛ по Сирии

Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen

Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen

В результате удара израильских ВВС по городу Хараста, расположенному на окраине Дамаска, погиб как минимум один мирный житель, сообщило сирийское агентство SANA. Кроме того, в центральной провинции Хама четыре человека получили ранения из-за атак авиации ЦАХАЛ.

По информации телеканалов Al Hadath и Al Jazeera, ударам подверглись артиллерийский полк и дивизион противовоздушной обороны САР. Ливанский телеканал Al Manar охарактеризовал эти авиарейды как самые масштабные в истории Сирии.

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Андрей Васильев
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