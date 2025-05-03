Ночной пожар в Челябинской области унёс жизни четырёх человек

Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Нязепетровске Челябинской области. Трагедия произошла в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

Пожар в Нязепетровске. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области

По данным ведомства, крупное возгорание было зафиксировано сегодня ночью на улице Зотова. Огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки.

«Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 квадратных метров. При разборе конструкций были обнаружены тела четырёх погибших (взрослые)», — сказано в публикации.

На месте происшествия в настоящее время работает испытательная пожарная лаборатория. Специалисты устанавливают точную причину произошедшего.