Ночной пожар в Челябинской области унёс жизни четырёх человек
Сгоревший дом в Нязепетровске. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Нязепетровске Челябинской области. Трагедия произошла в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.
Пожар в Нязепетровске. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области
По данным ведомства, крупное возгорание было зафиксировано сегодня ночью на улице Зотова. Огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки.
«Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 квадратных метров. При разборе конструкций были обнаружены тела четырёх погибших (взрослые)», — сказано в публикации.
На месте происшествия в настоящее время работает испытательная пожарная лаборатория. Специалисты устанавливают точную причину произошедшего.
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