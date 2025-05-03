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Регион
3 мая, 05:48

Ночной пожар в Челябинской области унёс жизни четырёх человек

Сгоревший дом в Нязепетровске. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

Сгоревший дом в Нязепетровске. Обложка © Telegram / МЧС Челябинской области

Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Нязепетровске Челябинской области. Трагедия произошла в ночь на субботу, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

Пожар в Нязепетровске. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области

По данным ведомства, крупное возгорание было зафиксировано сегодня ночью на улице Зотова. Огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки.

«Пожар был локализован и ликвидирован на площади 70 квадратных метров. При разборе конструкций были обнаружены тела четырёх погибших (взрослые)», — сказано в публикации.

На месте происшествия в настоящее время работает испытательная пожарная лаборатория. Специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

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Владимир Озеров
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