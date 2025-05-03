История Валентина Пургина: Советский журналист обманом присвоил звание героя и поплатился жизнью

В истории Советского Союза был лишь один случай, когда мошенник незаконно присвоил себе звание Героя Советского Союза. Им оказался свердловский журналист Валентин Пургин, которого после раскрытия аферы расстреляли. О малоизвестном факте стало известно из книги «Победа. Одна на всех», опубликованной в Екатеринбурге в 2025 году

Юность Пургина, как передаёт URA.ru, проходила в Свердловске, где его успели привлечь к ответственности по двум мелким преступлениям. Однако это не помешало ему начать журналистскую карьеру, устроившись корреспондентом в газету «Путёвка». Позже, предоставив фальшивые документы, он перебрался в Москву, где сначала работал в «Гудке», а затем в «Комсомольской правде».

Работая в «Комсомолке», Пургин быстро продвинулся по службе, став военным корреспондентом и освещая события на Дальнем Востоке (Халхин-Гол) и в Мурманской области (Советско-финская война). Однако работал журналист недобросовестно — командировочные деньги тратил на развлечения и отправлял в газету сфабрикованные репортажи. В марте 1940 года, используя поддельные документы, Пургин попытался получить звание Героя Советского Союза, отправив в Наркомат ВМФ фальшивое представление с поддельными подписями и печатью.

Беспорядок и небрежность в работе наградного отдела привели к тому, что приказ о награждении был подписан. Публикация в «Комсомольской правде», прославляющая «подвиги» Валентина Пургина, лишь ускорила его трагический конец. Свердловские следователи, узнав из газеты о его «героизме», немедленно проинформировали компетентные органы. В результате Пургин был арестован и расстрелян в ноябре 1940 года.