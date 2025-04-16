Снайперы и разведчицы: Стало известно о подвигах женщин на фронте в годы ВОВ
РИА «ФП»: Почти полмиллиона женщин сражались на фронте и в тылу в годы ВОВ
Женщина- снайпер в годы ВОВ. Обложка © ТАСС / Израиль Озерский
В годы Великой Отечественной войны почти полмиллиона советских женщин оставили мирную жизнь, взяв в руки оружие, сев за штурвалы самолётов и рули танков, став связистками, медсёстрами, снайперами, разведчицами. Они сражались бок о бок с мужчинами на фронте и работали в тылу.
Согласно информации Министерства обороны России, на фронтах и в тылу в годы войны служили 490 235 женщин. И это лишь те, кто официально состоял на военной службе, без учёта добровольцев, медработников и партизанив. Особенно много женщин было в подразделениях ПВО: более 177 тысяч человек, сообщает РИА «ФедералПресс».
Однако наибольшее количество женщин, участвовавших в ВОВ, работало в медицинской сфере: около 294 тысяч. При этом в войсках связи их насчитывалось почти 42 886 тысячи, а более 70 тысяч трудились в подразделениях местной противовоздушной обороны, свыше 28 тысяч занимались кулинарией, более 29 тысяч женщин выполняли административные функции.
Кроме того, история насчитывает десятки тысяч партизанок, принимавших участие в боевых действиях. За свои подвиги во время Великой Отечественной 92 женщины были удостоены высшей военной награды СССР — звания Героя Советского Союза. Из них 43 получили эту золотую звезду уже после окончания войны.
К сожалению, время не щадит ветеранов Великой Ответственной войны — с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Так, в Москве на 101-м году жизни умер глава городского совета ветеранов ВОВ Иван Слухай. А в Ингушетии скончался последний ветеран ВОВ Магомед Медаров.