Снайперы и разведчицы: Стало известно о подвигах женщин на фронте в годы ВОВ

В годы Великой Отечественной войны почти полмиллиона советских женщин оставили мирную жизнь, взяв в руки оружие, сев за штурвалы самолётов и рули танков, став связистками, медсёстрами, снайперами, разведчицами. Они сражались бок о бок с мужчинами на фронте и работали в тылу.

Согласно информации Министерства обороны России, на фронтах и в тылу в годы войны служили 490 235 женщин. И это лишь те, кто официально состоял на военной службе, без учёта добровольцев, медработников и партизанив. Особенно много женщин было в подразделениях ПВО: более 177 тысяч человек, сообщает РИА «ФедералПресс».

Однако наибольшее количество женщин, участвовавших в ВОВ, работало в медицинской сфере: около 294 тысяч. При этом в войсках связи их насчитывалось почти 42 886 тысячи, а более 70 тысяч трудились в подразделениях местной противовоздушной обороны, свыше 28 тысяч занимались кулинарией, более 29 тысяч женщин выполняли административные функции.

Кроме того, история насчитывает десятки тысяч партизанок, принимавших участие в боевых действиях. За свои подвиги во время Великой Отечественной 92 женщины были удостоены высшей военной награды СССР — звания Героя Советского Союза. Из них 43 получили эту золотую звезду уже после окончания войны.