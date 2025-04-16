Парламентёр Красной армии умер в Москве на 101-м году жизни

В возрасте 100 лет из жизни ушёл ветеран Великой Отечественной войны, глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Слухай. В Белграде офицер был парламентёром Красной армии – доставил командующему немецкими войсками письмо с требованием прекратить сопротивление и капитулировать. Генерал-майор при жизни был награждён множеством государственных наград и являлся почётным гражданином столицы.

«Неоценимую роль генерал Слухай сыграл в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодёжи. Душевная щедрость, отзывчивость и мудрость Ивана Андреевича снискали ему глубокое уважение москвичей», — написал мэр столицы Сергей Собянин и передал соболезнования и слова поддержки родным и близким Слухая.

О кончине ветерана высказался и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, напомнив аудитории, что именно Иван Слухай помогал создавать программу «Памяти Московского народного ополчения». Он смог вложить в работу душу, знания и огромный личный опыт. На заседании думы депутаты также почтили память генерал-майора минутой молчания.

«Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу», — написал Шапошников.