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16 апреля, 09:55

Парламентёр Красной армии умер в Москве на 101-м году жизни

В Москве на 101-м году жизни скончался глава совета ветеранов ВОВ Иван Слухай

Глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Слухай. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Слухай. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В возрасте 100 лет из жизни ушёл ветеран Великой Отечественной войны, глава городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Слухай. В Белграде офицер был парламентёром Красной армии – доставил командующему немецкими войсками письмо с требованием прекратить сопротивление и капитулировать. Генерал-майор при жизни был награждён множеством государственных наград и являлся почётным гражданином столицы.

«Неоценимую роль генерал Слухай сыграл в развитии ветеранского движения Москвы, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодёжи. Душевная щедрость, отзывчивость и мудрость Ивана Андреевича снискали ему глубокое уважение москвичей»,написал мэр столицы Сергей Собянин и передал соболезнования и слова поддержки родным и близким Слухая.

О кончине ветерана высказался и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, напомнив аудитории, что именно Иван Слухай помогал создавать программу «Памяти Московского народного ополчения». Он смог вложить в работу душу, знания и огромный личный опыт. На заседании думы депутаты также почтили память генерал-майора минутой молчания.

«Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу»,написал Шапошников.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Ингушетии скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Его жизнь оборвалась на 101-м году жизни. Пенсионер был настоящим патриотом, активно занимался воспитанием молодого поколения и принимал участие в городских мероприятиях.

Наталья Афонина
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