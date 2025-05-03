Вода в реке Ишим превысила опасную отметку на 22 см
Тюменский губернатор Моор: Вода в реке Ишим перешла опасную отметку на 22 см
Река Ишим. Обложка © VK / Перспектива. Ишим
В Тюменской области зафиксирован опасный уровень подъёма воды в реке Ишим на гидропосту в городе Ишиме, сейчас фиксируется отметка в 872 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале. По его словам, поводов для паники нет, ситуация находится под контролем.
«Уровень отметки «опасное явление» превышен в городе Ишиме на 22 сантиметра. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 сантиметров. Ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень», — говорится в тексте.
Губернатор напомнил, что в 2024 году дамбы выдержали уровень воды в 1064 сантиметра. При этом, по его данным, в верховье течения паводок идёт на спад, в селе Ильинка река отошла на четыре сантиметра, а в ряде мест — подъём воды незначительный.
Как сообщалось в конце апреля, ситуация на реке Ишим в Казанском районе Тюменской области обостряется.
В селе Ильинка уровень воды поднялся на 12 см и превысил критическую отметку «опасное явление». Руководство области ежедневно получает кадры с дронов: река вплотную подошла к защитным дамбам и насыпям у населённых пунктов. Метеорологи допускают, что паводок в Казанском районе может превысить уровень 2017 года, когда вода достигала 835 см.