Сальдо пообещал незамедлительный ответ, если Киев продолжит обстрелы 9 мая

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные дадут незамедлительный ответ на обстрелы со стороны Украины в дни перемирия, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в память о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом политик рассказал РИА «Новости».

Глава региона подчеркнул, что решение о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа.

«Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — поделился Сальдо.