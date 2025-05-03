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Регион
3 мая, 08:50

Сальдо пообещал незамедлительный ответ, если Киев продолжит обстрелы 9 мая

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные дадут незамедлительный ответ на обстрелы со стороны Украины в дни перемирия, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в память о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом политик рассказал РИА «Новости».

Глава региона подчеркнул, что решение о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа.

«Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — поделился Сальдо.

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Напомним, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин предложил объявить временное перемирие. Глава государства обратился к Украине с просьбой приостановить боевые действия, отметив, что в случае каких-либо атак или наступлений со стороны украинских войск будет дан соответствующий ответ. Киев пока не ответил на инициативу Москвы.

Татьяна Миссуми
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