Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана, Шавкатом Мирзиёевым, и России, Владимиром Путиным. Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что лидеры положительно оценили итоги деловых встреч, прошедших в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«В ходе телефонного разговора 3 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.