Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор
Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор по итогам «Иннопрома» в Ташкенте
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров, © Life.ru
В субботу состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана, Шавкатом Мирзиёевым, и России, Владимиром Путиным. Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что лидеры положительно оценили итоги деловых встреч, прошедших в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.
«В ходе телефонного разговора 3 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.
Напомним, с 28 по 30 апреля 2025 года проходила 5-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», организованная при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие в Узбекистане посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.