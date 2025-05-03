В Кремле не располагают данными о визите Рубио на 9 Мая в Москву
Песков заявил, что не располагает данными о планах визита Рубио на 9 Мая в РФ
Марк Рубио. Обложка © Shutterstuck / FOTODOM / Maxim Elramsisy
В Кремле не располагают информацией о планах Марка Рубио посетить Москву 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Я не располагаю информацией [о визите Рубио в Москву на 9 Мая]», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях американских СМИ по поводу возможного визита Рубио в Москву на 9 Мая
Песков уточнил, что американские СМИ публикуют различные сообщения, однако в Кремле не могут прокомментировать данный вопрос из-за отсутствия подтверждённых данных.
Ранее LIfe.ru представил список зарубежных лидеров, которые в этом году посетят Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В перечне 19 фамилий.