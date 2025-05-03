В Кремле не располагают данными о визите Рубио на 9 Мая в Москву

В Кремле не располагают информацией о планах Марка Рубио посетить Москву 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я не располагаю информацией [о визите Рубио в Москву на 9 Мая]», — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях американских СМИ по поводу возможного визита Рубио в Москву на 9 Мая

Песков уточнил, что американские СМИ публикуют различные сообщения, однако в Кремле не могут прокомментировать данный вопрос из-за отсутствия подтверждённых данных.