Президент Узбекистана в беседе с Путиным подтвердил намерение приехать в РФ на 9 Мая

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Лидер среднеазиатской страны подтвердил, что собирается посетить Москву на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты двусторонней повестки дня, особое внимание уделено практическим шагам по наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте отмечено успешное проведение в Ташкенте с 28 по 30 апреля пятой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», организованной при активном участии российской стороны.

Касаясь темы предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, была подчеркнута её исключительная значимость для народов двух стран. Шавкат Мирзиёев подтвердил свои планы приехать в Москву по такому случаю.