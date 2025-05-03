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Регион
3 мая, 10:49

Президент Узбекистана в беседе с Путиным подтвердил намерение приехать в РФ на 9 Мая

Мирзиёев во время беседы с Путиным заявил, что приедет в Москву на День Победы

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Лидер среднеазиатской страны подтвердил, что собирается посетить Москву на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты двусторонней повестки дня, особое внимание уделено практическим шагам по наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте отмечено успешное проведение в Ташкенте с 28 по 30 апреля пятой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», организованной при активном участии российской стороны.

Касаясь темы предстоящего 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, была подчеркнута её исключительная значимость для народов двух стран. Шавкат Мирзиёев подтвердил свои планы приехать в Москву по такому случаю.

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Ранее LIfe.ru представил список зарубежных лидеров, которые в этом году посетят Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Озеров
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