«Придётся погоревать»: Галустяна предупредили о тяжёлых последствиях развода

Комментируя развод юмориста Михаила Галустяна, психолог Надежда Резенова отметила, что жизнь после распада брака продолжается, поэтому к расставанию стоит относиться с позитивом. По её словам, сначала может быть больно, однако это нормальная реакция на тяжёлый стресс.

«Да, возможно, сначала и придётся и погоревать. Развод — это одна из тяжёлых стрессовых жизненных ситуаций. Она стоит второй после смерти», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Эксперт рекомендовала после развода заново заняться собственной жизнью, проанализировать желания и представить будущее. По её словам, иногда важно просто побыть наедине с собой и взять паузу для переосмысления. Брак проходит через кризисные периоды, и если супруги хотят сохранить отношения, им нужна совместная работа, уверена специалист.