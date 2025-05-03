Мова должна звучать везде: В школах Украины начались рейды по проверке украинского языка

С 28 апреля в украинских школах начались проверки общения на украинском языке. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Теперь учащиеся обязаны говорить исключительно на мове, чтобы проблем не было.

По словам уполномоченного, украинский должен звучать бесперебойно отовсюду, ведь только так на Украине можно доказать его важность.