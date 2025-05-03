Мова должна звучать везде: В школах Украины начались рейды по проверке украинского языка
Креминь: В школах Украины начали проверять, говорят ли ученики на украинском
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С 28 апреля в украинских школах начались проверки общения на украинском языке. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Теперь учащиеся обязаны говорить исключительно на мове, чтобы проблем не было.
По словам уполномоченного, украинский должен звучать бесперебойно отовсюду, ведь только так на Украине можно доказать его важность.
«Образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории любого заведения. Украинский язык должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде», — выпалил Креминь.
Ранее Тарас Креминь похвалился, что по всей Украине осталось всего лишь 345 школьников, которые изучают русский язык. Параллельно вместе с этим в стране звучат призывы сечь розгами детей, которые говорят по-русски. Украинским националистам очень нравится такая идея, они считают её «справедливой».