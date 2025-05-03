Путин назвал дружбу и взаимовыручку в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

Россия и Азербайджан продолжат развивать союзнические отношения, в основе которых заложены прочные традиции взаимовыручки, выработанные ещё во времена Великой Отечественной войны. Об этом сказано в поздравительном письме президента РФ Владимира Путина, направленном азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в те нелёгкие годы, будут и впредь служить надёжной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном, — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что отмечая эту юбилейную дату, граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.