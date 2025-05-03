В США призвали готовиться к масштабному блэкауту из-за Байдена
Глава МВД США Бургум заявил о возможном блэкауте в стране летом 2025 года
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В США могут начаться серьёзные перебои с электричеством уже ближайшим летом, как это случилось в западной части Европы. Об этом заявил телеканалу Fox News американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.
«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <...> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами», — пояснил он.
Бергам указал на Испанию, где недавно произошло массовое отключение электроэнергии, и отметил, что подобное может произойти в Штатах из-за того что администрация бывшего лидера Джо Байдена создала угрозу для энергосистемы страны.
Напомним, в Европе до сих пор гадают, почему случилось массовое отключение света сразу в нескольких странах, среди которых Испания, Португалия, южная часть Франции. Эксперты называли причиной то магнитные бури, то действия хакеров. Недавно появились версии использования новейшего секретного оружия, например, электромагнитного.