День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 17:08

В США призвали готовиться к масштабному блэкауту из-за Байдена

Глава МВД США Бургум заявил о возможном блэкауте в стране летом 2025 года

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В США могут начаться серьёзные перебои с электричеством уже ближайшим летом, как это случилось в западной части Европы. Об этом заявил телеканалу Fox News американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.

«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <...> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами», — пояснил он.

Бергам указал на Испанию, где недавно произошло массовое отключение электроэнергии, и отметил, что подобное может произойти в Штатах из-за того что администрация бывшего лидера Джо Байдена создала угрозу для энергосистемы страны.

Ещё один блэкаут: На Бали отключилось всё электричество
Ещё один блэкаут: На Бали отключилось всё электричество

Напомним, в Европе до сих пор гадают, почему случилось массовое отключение света сразу в нескольких странах, среди которых Испания, Португалия, южная часть Франции. Эксперты называли причиной то магнитные бури, то действия хакеров. Недавно появились версии использования новейшего секретного оружия, например, электромагнитного.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar