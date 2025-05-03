В США призвали готовиться к масштабному блэкауту из-за Байдена

В США могут начаться серьёзные перебои с электричеством уже ближайшим летом, как это случилось в западной части Европы. Об этом заявил телеканалу Fox News американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию.

«Президент [США Дональд] Трамп в первый же день объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. <...> Генерация электроэнергии [в США] сопряжена с большими проблемами», — пояснил он.

Бергам указал на Испанию, где недавно произошло массовое отключение электроэнергии, и отметил, что подобное может произойти в Штатах из-за того что администрация бывшего лидера Джо Байдена создала угрозу для энергосистемы страны.