Ещё один блэкаут: На Бали отключилось всё электричество

Повреждение подводного кабеля привело к масштабному отключению электроэнергии на Бали. Остров остался без света, что парализовало работу магазинов и ресторанов. Местные жители вынуждены использовать альтернативные источники света и готовить пищу на открытом огне, сообщает The Bali Sun.

При этом, в большинстве домов нет воды. Жители начинают искать людей с генераторами, чтобы не ночевать в 30-градусную жару без кондиционера. Кроме того, возникли заторы на дорогах из-за неработающих светофоров и длинные очереди на регистрацию в аэропорту.