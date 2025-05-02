Ещё один блэкаут: На Бали отключилось всё электричество
TBS: Бали столкнулся с блэкаутом из-за поврежденного подводного кабеля
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Повреждение подводного кабеля привело к масштабному отключению электроэнергии на Бали. Остров остался без света, что парализовало работу магазинов и ресторанов. Местные жители вынуждены использовать альтернативные источники света и готовить пищу на открытом огне, сообщает The Bali Sun.
На Бали отключили электричество. Видео © Х /worldofvieve
При этом, в большинстве домов нет воды. Жители начинают искать людей с генераторами, чтобы не ночевать в 30-градусную жару без кондиционера. Кроме того, возникли заторы на дорогах из-за неработающих светофоров и длинные очереди на регистрацию в аэропорту.
Ранее Испания и Португалия столкнулись с серьёзными перебоями в электроснабжении. Энергетический кризис также затронул Андорру, некоторые регионы Франции и Бельгии. В Испании блэкаут привёл к остановке железнодорожного сообщения. По оценкам специалистов, ущерб от произошедшего может достигать 200 миллионов евро. При этом до сих пор не названа точная причина блэкаута. По одной из версий, к отключению света привела природная аномалия. А экстрасенс не исключил, что происходящее связано с изменениями в магнитном поле Земли.