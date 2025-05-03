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Регион
3 мая, 18:43

В Дагестане задержали организатора прогулок на катере после гибели туристки

Фото © wikipedia/Basir Medzhidov

Фото © wikipedia/Basir Medzhidov

В Махачкале суд арестовал предпринимателя, ответственного за организацию прогулок на катерах по Сулакскому каньону в Дагестане, после трагического инцидента, в результате которого погибла туристка. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики в Telegram-канале.

Советский районный суд Махачкалы постановил заключить подозреваемого под стражу на один месяц — до 2 июня. Как следует из материалов дела, предприниматель организовал катание на катере, при этом в качестве водителя был нанят человек, не имевший необходимых прав на управление маломерным судном.

Данное происшествие вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание к вопросам безопасности при организации туристических поездок в регионе. Власти Дагестана начали проверку всех компаний, предоставляющих услуги катания на катерах и других водных видах транспорта с целью предотвращения подобных трагедий в будущем. Кроме того, рассматривается вопрос об ужесточении контроля за соблюдением правил безопасности на воде и квалификацией персонала, работающего в сфере туристических услуг

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Как писал Life.ru, в Дагестане произошла трагедия во время туристической прогулки по Сулакскому каньону. Лодка с отдыхающими совершала сплав по реке, когда произошло столкновение со скалой. Удар привёл к опрокидыванию судна, и все находившиеся на борту оказались в воде. Известно о гибели одной из туристок.

Анастасия Никонорова
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