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3 мая, 20:35

Дуров сообщил, что в Telegram добавили групповые звонки на 200 участников

Девушка со смартфоном. Обложка © freepik / lookstudio

Девушка со смартфоном. Обложка © freepik / lookstudio

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции групповых звонков в мессенджере. Теперь к общению смогут подключаться до 200 человек одновременно, что значительно расширяет возможности для общения и совместной работы.

«Никто не сможет тайно присоединиться в качестве слушателя», – написал Дуров в своём телеграм-канале.

Предприниматель объяснил, что безопасность новых звонков обеспечивается не только традиционным абонентским шифрованием, но и инновационной технологией, схожей с блокчейном.

Кроме того, Дуров сообщил, что добавлять участников в групповые звонки можно будет различными способами – через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в самом мессенджере. Эта функция, по его словам, сделает взаимодействие ещё более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.

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Напомним, недавно число пользователей Telegram достигло 1 миллиарда человек. По этому поводу Дуров устроил масштабное шоу дронов в Дубае. До этого основатель мессенджера заявил, что за всю его историю Telegram не раскрыл ни байта личных переписок.

Юния Ларсон
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