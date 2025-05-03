Дуров сообщил, что в Telegram добавили групповые звонки на 200 участников

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой функции групповых звонков в мессенджере. Теперь к общению смогут подключаться до 200 человек одновременно, что значительно расширяет возможности для общения и совместной работы.

«Никто не сможет тайно присоединиться в качестве слушателя», – написал Дуров в своём телеграм-канале.

Предприниматель объяснил, что безопасность новых звонков обеспечивается не только традиционным абонентским шифрованием, но и инновационной технологией, схожей с блокчейном.

Кроме того, Дуров сообщил, что добавлять участников в групповые звонки можно будет различными способами – через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в самом мессенджере. Эта функция, по его словам, сделает взаимодействие ещё более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.