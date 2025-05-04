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4 мая, 05:37

Ожидание до 8 часов: Учения эстонцев привели к огромной очереди на границе с Россией

ERR: На границе РФ с Эстонией образовалась большая очередь после военных учений

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Эстония 3 мая вновь открыла международный пункт пропуска в Нарве на границе с Россией. Это произошло после трёхдневного перерыва в его работе, сообщает ERR. По данным журналистов, там образовалась большая очередь.

В течение дня после открытия время ожидания для желающих пересечь границу с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. Первые прибывшие, стремящиеся попасть на пункт пропуска, начали занимать очередь уже в 2 часа ночи, хотя официально КПП начинает работать с 7:00.

Власти Эстонии приняли решение о временном закрытии границы для проведения учений. В них участвовали сотрудники полиции, пограничной охраны, а также представители Сил обороны и добровольческого объединения Кайтселийт (Союз обороны).

На время проведения манёвров погранпереход передали под контроль военных. Журналисты сообщали, что мост через границу был условно заминирован, а военные отрабатывали действия по отражению возможных нападений. Одной из ключевых задач учений стала отработка эвакуации населения Нарвы в случае возникновения военной угрозы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Эстония закроет погранпереход в Нарве, чтобы провести там учения против миграционных потоков. В рамках манёвров предлагалась легенда о скоплениях мигрантов, которые жаждут попасть из России в прибалтийскую страну.

Владимир Озеров
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