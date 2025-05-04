ВСУ нанесли удар по заводу «Стрела» в Брянской области
Украинские войска обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.
Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, ВСУ нанесли удар по предприятию в Суземском районе из американской РСЗО HIMARS. Сейчас на территории завода пожар.
Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.
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SHOT