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Регион
3 мая, 14:06

«Бьют прицельно»: ВСУ захотели оставить жителей Запорожской области без молока

Рогов сообщил, что ВСУ пять раз обстреляли молокозавод в Запорожской области

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Украинские военнослужащие нанесли пять ударов по молокозаводу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

«Боевики ВСУ уже который день прицельно бьют по молокозаводу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. После обстрела на предприятии начался пожар. Всего по заводу было не менее пяти прилётов», — говорится в тексте сообщения.

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Напомним, в конце апреля украинская армия уже наносила удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Только за сутки было зафиксировано четыре прилёта.

Татьяна Миссуми
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