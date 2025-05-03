«Бьют прицельно»: ВСУ захотели оставить жителей Запорожской области без молока

Украинские военнослужащие нанесли пять ударов по молокозаводу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

«Боевики ВСУ уже который день прицельно бьют по молокозаводу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. После обстрела на предприятии начался пожар. Всего по заводу было не менее пяти прилётов», — говорится в тексте сообщения.