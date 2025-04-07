ВСУ атаковали госпиталь с тяжёлыми больными в Запорожской области

ВСУ нанесли артиллерийский удар по больнице в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, где проходят лечение, в том числе тяжёлые больные, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Здание получило серьёзные повреждения, но жертв удалось избежать.

ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Каменке-Днепровской Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

По словам губернатора, противник сознательно атаковал гражданский объект, где десятки пациентов, включая тех, кто не может передвигаться из-за подключения к аппаратам ИВЛ, находятся под медицинским наблюдением. Балицкий назвал это вопиющим проявлением терроризма, отметив, что, к счастью, ни сотрудники больницы, ни больные не пострадали.