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Регион
7 апреля, 13:00

ВСУ атаковали госпиталь с тяжёлыми больными в Запорожской области

Больница получила серьёзные повреждения. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Больница получила серьёзные повреждения. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ нанесли артиллерийский удар по больнице в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, где проходят лечение, в том числе тяжёлые больные, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Здание получило серьёзные повреждения, но жертв удалось избежать.

ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Каменке-Днепровской Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

По словам губернатора, противник сознательно атаковал гражданский объект, где десятки пациентов, включая тех, кто не может передвигаться из-за подключения к аппаратам ИВЛ, находятся под медицинским наблюдением. Балицкий назвал это вопиющим проявлением терроризма, отметив, что, к счастью, ни сотрудники больницы, ни больные не пострадали.

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Ранее стало известно, что группа украинских военнослужащих на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области, расположенный всего в 2 км от границы с Россией, и оттуда открыла огонь по селу Попово-Лежачи в Курской области.

Оксана Попова
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