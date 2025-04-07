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6 апреля, 21:40

Российские военные парой ударов «размазали» элиту ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении элитного подразделения ВСУ в Изюме

Огонь из гаубицы Д-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Огонь из гаубицы Д-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Российские военные уничтожили элитное подразделение Вооружённых сил Украины в городе Изюм Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилёты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

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А ранее стало известно о переброске элитного подразделения дроноводов ВСУ в Сумскую область. С помощью «птичек» противник пытается удержать село Гуево в курском приграничье, уверены в ВС РФ.

Тимур Хингеев
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