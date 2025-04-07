Российские военные парой ударов «размазали» элиту ВСУ под Харьковом
Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении элитного подразделения ВСУ в Изюме
Огонь из гаубицы Д-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel
Российские военные уничтожили элитное подразделение Вооружённых сил Украины в городе Изюм Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилёты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
А ранее стало известно о переброске элитного подразделения дроноводов ВСУ в Сумскую область. С помощью «птичек» противник пытается удержать село Гуево в курском приграничье, уверены в ВС РФ.