Российские военные парой ударов «размазали» элиту ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили элитное подразделение Вооружённых сил Украины в городе Изюм Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилёты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — отметил он в беседе с РИА «Новости».