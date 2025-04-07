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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 08:54
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ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»

Танк Т-64БМ «Булат». Фото © ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив

Танк Т-64БМ «Булат». Фото © ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив

По информации SHOT, накануне группа украинских военнослужащих на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области, расположенный всего в 2 км от границы с Россией, и оттуда открыла огонь по селу Попово-Лежачи в Курской области.

Согласно данным телеграм-канала, было выпущено 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм. К счастью, пострадавших нет.

Танк «Булат» представляет собой украинскую модернизацию советского танка Т-64, который был принят на вооружение Советской Армией в 1966 году.

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Ранее стало известно, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 72 320 солдат. В списке потерь противника числятся 404 танка, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь — MLRS.

Марина Фещенко
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