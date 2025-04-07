ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»
Танк Т-64БМ «Булат». Фото © ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив
По информации SHOT, накануне группа украинских военнослужащих на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области, расположенный всего в 2 км от границы с Россией, и оттуда открыла огонь по селу Попово-Лежачи в Курской области.
Согласно данным телеграм-канала, было выпущено 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм. К счастью, пострадавших нет.
Танк «Булат» представляет собой украинскую модернизацию советского танка Т-64, который был принят на вооружение Советской Армией в 1966 году.
Ранее стало известно, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 72 320 солдат. В списке потерь противника числятся 404 танка, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь — MLRS.