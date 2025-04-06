«Насытились»: ВСУ давят танками присланную Европой технику
Военкор Дамбиев: ВСУ танками уничтожают гуманитарную технику Европы в зоне СВО
Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно уничтожают военную технику, которую Европа ранее передала Незалежной в рамках гуманитарной помощи. Соответствующие кадры опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев.
Танки ВСУ раздавили европейскую технику в зоне СВО. Видео © Telegram / Dambiev
«[ВСУ] так «насытились» гуманитарными авто из Европы, что давят их ради забавы танками», — написал военкор в телеграм-канале.
На видео заметно, как украинский военный пытается достать икону из обломков. Европейская техника полностью раздавлена. В ролике ВСУшник говорит, что подобное бывает, когда «танк есть, а мозгов нет».
Напомним, что ранее Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине. Военные грузы, которые хранились на территории стран ЕС, временно не поставлялись солдатам ВСУ. Однако в Белом доме дали понять, что готовы возобновить военную помощь, если Киев согласится на прекращение огня, а также пойдёт на сделку по редкоземельным металлам. Тем не менее Польша возобновила отправку оружия ВСУ. Это произошло после встречи польской и американской делегаций.
Telegram / Dambiev