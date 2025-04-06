«Насытились»: ВСУ давят танками присланную Европой технику

На видео заметно, как украинский военный пытается достать икону из обломков. Европейская техника полностью раздавлена. В ролике ВСУшник говорит, что подобное бывает, когда «танк есть, а мозгов нет».

Напомним, что ранее Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине. Военные грузы, которые хранились на территории стран ЕС, временно не поставлялись солдатам ВСУ. Однако в Белом доме дали понять, что готовы возобновить военную помощь, если Киев согласится на прекращение огня, а также пойдёт на сделку по редкоземельным металлам. Тем не менее Польша возобновила отправку оружия ВСУ. Это произошло после встречи польской и американской делегаций.