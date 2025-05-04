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4 мая, 07:57
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В результате удара ВСУ по заводу «Стрела» в Брянской области уничтожены два цеха

SHOT: Два цеха разрушены на заводе «Стрела» под Брянском после удара ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

В результате удара ВСУ по заводу «Стрела» в Брянской области полностью разрушены два цеха. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, украинские войска выпустили по предприятию около десяти ракет из американской РСЗО HIMARS. После этого начался пожар на площади 250 квадратных метров.

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Завод находится в Суземском районе. Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.

Никита Никонов
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