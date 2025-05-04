Погрузиться в атмосферу Победы: ИИ «оживил» фото 1945 года

В честь юбилея Великой Победы RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» архивные снимки 1945 года, которые позволяют погрузиться в атмосферу тех далёких и судьбоносных дней. Россияне через 80 лет могут увидеть радость на лицах советских воинов и «присоединиться» ко всенародному ликованию.