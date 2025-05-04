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4 мая, 17:41

Погрузиться в атмосферу Победы: ИИ «оживил» фото 1945 года

RT «оживил» архивные снимки 1945 года с помощью ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

В честь юбилея Великой Победы RT с помощью искусственного интеллекта «оживил» архивные снимки 1945 года, которые позволяют погрузиться в атмосферу тех далёких и судьбоносных дней. Россияне через 80 лет могут увидеть радость на лицах советских воинов и «присоединиться» ко всенародному ликованию.

RT с помощью ИИ «оживил» снимки 1945 года. Видео © RT

Напомним, ранее с помощью ИИ «оживили» снимок Черчилля, который зачитал письмо к Сталину. Британский премьер «ожил», чтобы напомнить своему потомку Стармеру о вкладе СССР в победу над нацизмом.

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Борис Эльфанд
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