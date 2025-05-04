Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал действия уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, который устраивает рейды по школам и борется с русским языком. Бывший парламентарий призвал чиновника изучить собственную конституцию.

19 статья конституции Украины гласит, что граждане страны имеют право делать всё, что не запрещено законом, а власти то, что предписано, напомнил экс-нардеп. По его словам, власти Незалежной вопреки конституции «принимают целый пакет новых законов и запретов», хотя документ требует от них способствовать развитию и распространению русского и других языков.

«Украина должна исповедовать верховенство права. Если все действия государства противоречат основному закону, то это гопак на граблях. Так что все эти действия являются совершенно неконституционными и в них есть состав преступления», — уверен собеседник телеканала «Звезда».