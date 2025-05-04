«Гопак на граблях»: Украинских русофобов призвали изучить собственную конституцию
Экс-депутат Рады Олейник раскритиковал рейды по проверке украинского языка
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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал действия уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя, который устраивает рейды по школам и борется с русским языком. Бывший парламентарий призвал чиновника изучить собственную конституцию.
19 статья конституции Украины гласит, что граждане страны имеют право делать всё, что не запрещено законом, а власти то, что предписано, напомнил экс-нардеп. По его словам, власти Незалежной вопреки конституции «принимают целый пакет новых законов и запретов», хотя документ требует от них способствовать развитию и распространению русского и других языков.
«Украина должна исповедовать верховенство права. Если все действия государства противоречат основному закону, то это гопак на граблях. Так что все эти действия являются совершенно неконституционными и в них есть состав преступления», — уверен собеседник телеканала «Звезда».
Напомним, с 28 апреля в школах Украины начались рейды по проверке украинского языка. Языковой омбудсмен Тарас Креминь требует от детей говорить исключительно на мове. Ранее он же хвалился тем, что по всей Украине осталось всего лишь 345 школьников, которые изучают русский язык.