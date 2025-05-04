Давка и хаос: Покупатели разгромили спортивный магазин в Дагестане из-за огромной скидки

В городе Кизляр, Дагестан, произошёл инцидент в спортивном магазине, где была объявлена акция с ценой 99 рублей за любой товар. Огромная скидка спровоцировала массовый наплыв покупателей, который перерос в давку у входа. Об этом сообщает SHOT.

Давка в спортивном магазине в Кизляре и её последствия. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, владельцы магазина Sport Centr решили провести беспрецедентную акцию, предлагая кроссовки, спортивные костюмы и другие товары всего за 99 рублей. Узнав об этом, местные жители создали такой ажиотаж, что началась неконтролируемая суета и давка перед дверями магазина.

Сотрудники магазина рассказали, что те, кому удалось попасть внутрь, начали забирать буквально всё, включая даже дверь от холодильника с напитками. Из-за невозможности справиться с ситуацией, весь товар в итоге пришлось раздать бесплатно. Хотя никто серьёзно не пострадал, сотрудники отмечают, что риск травм был очень высок. Сам магазин оказался разгромлен: сломаны полки, вешалки и стеллажи. Владельцы сейчас подсчитывают ущерб, но заявляют о намерении продолжить работу, несмотря на произошедшее.