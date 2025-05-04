Памятники атаману-предателю Краснову вывезли из частного «музея» под Ростовом

В Ростовской области полиция демонтировала две скульптуры атаману-коллаборационисту Петру Краснову, который перешёл на сторону нацистов в годы Великой Отечественной войны. Памятники находились в частном музее «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Шолоховского района. Об этом рассказали во Всероссийском казачьем обществе.

В Ростовской области демонтированы монументы атаману-коллаборационисту Краснову. Фото © Life.ru

В Ростовской области демонтированы монументы атаману-коллаборационисту Краснову. Фото © Life.ru

«Владелец Владимир Мелихов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Производство и распространение экстремистских материалов», и ему назначено наказание в виде административного штрафа», — уточняется в заявлении.

Краснов известен как предатель, он открыто говорил в годы Великой Отечественной войны о том, что желает видеть победителем Гитлера. Однако казака постигла незавидная участь. Краснов попал в британский плен и был экстрадирован в СССР. В 1947 году его казнили. Согласно определению Военной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря 1997 года, предатель Краснов признан обоснованно осуждённым и не подлежащим реабилитации. Владелец «музея» не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее у него уже находили портреты нацистских пособников, фашистскую символику и литературу, прославляющую Гитлера.