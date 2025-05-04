Советник Трампа назвал Пекин «вампиром», а Лондон — его верным слугой
Питер Наварро. Обложка © ТАСС / EP / Evan Vucci
Старший советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро подверг резкой критике политику Великобритании в отношении Китая, использовав яркие метафоры в интервью The Daily Telegraph. Американский чиновник охарактеризовал Лондон как «уступчивого слугу» Пекина, получающего «подарки с условиями» в рамках китайской стратегии мягкой силы, а сам Китай сравнил с вампиром.
«Давайте признаем: Великобритания была слишком уступчивым слугой Коммунистической партии Китая из-за «подарков с условиями», которые Китай раздаёт в рамках распространения своей мягкой силы. Если китайский вампир не может сосать американскую кровь, он будет сосать британскую и европейскую кровь», — цитирует чиновника издание.
The Daily Telegraph считает, что подобные заявления могут отражать сложную ситуацию, в которой оказались торговые переговоры между Лондоном и Вашингтоном. При этом сам Наварро утверждал, что процесс движется «настолько быстро, насколько возможно».
Напомним, ранее глава Белого дома говорил, что пошлины на импорт товаров могут быть снижены, хотя и никогда не будут отменены. В свою очередь руководство Китая уже отменило тарифы на некоторые импортируемые из США интегральные схемы. А китайские предприниматели уже нашли путь обхода американских торговых пошлин. При этом недавно стало известно, что Пекин намерен снять санкции против пяти действующих и бывших депутатов Европарламента, чтобы возобновить торговые дискуссии, прерванные после введения пошлин на китайские товары Вашингтоном.