Старший советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро подверг резкой критике политику Великобритании в отношении Китая, использовав яркие метафоры в интервью The Daily Telegraph. Американский чиновник охарактеризовал Лондон как «уступчивого слугу» Пекина, получающего «подарки с условиями» в рамках китайской стратегии мягкой силы, а сам Китай сравнил с вампиром.

«Давайте признаем: Великобритания была слишком уступчивым слугой Коммунистической партии Китая из-за «подарков с условиями», которые Китай раздаёт в рамках распространения своей мягкой силы. Если китайский вампир не может сосать американскую кровь, он будет сосать британскую и европейскую кровь», — цитирует чиновника издание.