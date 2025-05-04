День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 16:44

Советник Трампа назвал Пекин «вампиром», а Лондон — его верным слугой

Питер Наварро. Обложка © ТАСС / EP / Evan Vucci

Питер Наварро. Обложка © ТАСС / EP / Evan Vucci

Старший советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро подверг резкой критике политику Великобритании в отношении Китая, использовав яркие метафоры в интервью The Daily Telegraph. Американский чиновник охарактеризовал Лондон как «уступчивого слугу» Пекина, получающего «подарки с условиями» в рамках китайской стратегии мягкой силы, а сам Китай сравнил с вампиром.

«Давайте признаем: Великобритания была слишком уступчивым слугой Коммунистической партии Китая из-за «подарков с условиями», которые Китай раздаёт в рамках распространения своей мягкой силы. Если китайский вампир не может сосать американскую кровь, он будет сосать британскую и европейскую кровь»,цитирует чиновника издание.

The Daily Telegraph считает, что подобные заявления могут отражать сложную ситуацию, в которой оказались торговые переговоры между Лондоном и Вашингтоном. При этом сам Наварро утверждал, что процесс движется «настолько быстро, насколько возможно».

Китай сделал сенсационное заявление о пандемии коронавируса
Китай сделал сенсационное заявление о пандемии коронавируса

Напомним, ранее глава Белого дома говорил, что пошлины на импорт товаров могут быть снижены, хотя и никогда не будут отменены. В свою очередь руководство Китая уже отменило тарифы на некоторые импортируемые из США интегральные схемы. А китайские предприниматели уже нашли путь обхода американских торговых пошлин. При этом недавно стало известно, что Пекин намерен снять санкции против пяти действующих и бывших депутатов Европарламента, чтобы возобновить торговые дискуссии, прерванные после введения пошлин на китайские товары Вашингтоном.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar